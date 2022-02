LIVE Italia-USA 10-4 curling, Olimpiadi 2022 in DIRETTA: seconda vittoria degli azzurri! Attesa per il finale di ROC-Canada (Di martedì 15 febbraio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 15:41 Notevole ora l’affollamento al centro, 4 stone rimaste per il Canada e 3 per il ROC. 15:38 Situazione interessante, con metà end da giocare, c’è una situazione in cui ora il ROC ha due guardie centrali e stone rossa più vicina al centro contro le due guardie laterali canadesi. 15:35 Cominciato il decimo end ROC-Canada, restano in corso anche le altre due sfide. 15:32 Con una manovra di altissimo LIVEllo, partita dal lato, il team russo riesce a salvare la situazione e a guadagnare due punti portandosi sul 6-4. 15:28 finale di nono end che pare favorevole al Canada, che avrà anche l’ultima stone nel decimo. 15:25 Oltre a ROC-Canada, in corso anche Svezia-Gran Bretagna (3-7) e Norvegia-Cina (4-7). 15:22 ... Leggi su oasport (Di martedì 15 febbraio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA15:41 Notevole ora l’affollamento al centro, 4 stone rimaste per ile 3 per il ROC. 15:38 Situazione interessante, con metà end da giocare, c’è una situazione in cui ora il ROC ha due guardie centrali e stone rossa più vicina al centro contro le due guardie laterali canadesi. 15:35 Cominciato il decimo end ROC-, restano in corso anche le altre due sfide. 15:32 Con una manovra di altissimollo, partita dal lato, il team russo riesce a salvare la situazione e a guadagnare due punti portandosi sul 6-4. 15:28di nono end che pare favorevole al, che avrà anche l’ultima stone nel decimo. 15:25 Oltre a ROC-, in corso anche Svezia-Gran Bretagna (3-7) e Norvegia-Cina (4-7). 15:22 ...

