LIVE Inter-Liverpool, Champions League 2022 in DIRETTA: formazioni e aggiornamenti in tempo reale (Di mercoledì 16 febbraio 2022) Buonasera e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale Inter-Liverpool ottavi di finale di Champions League, sfida affascinante che vede lo scontro Dzeko contro Salah L'Inter recupera miracolosamente Bastoni per la partita con Inzaghi che non avrà a disposizione Barella per squalifica. Il tecnico nerazzurro schiera in campo il consueto 3-5-2. In porta ci sarà Handanovic, trio difensivo Skriniar, De Vrij e Bastoni. Esterni a tutta fascia Dumfries e Perisic con i mediani che saranno Brozovic, Calhanoglu e Vidal che sostituisce il nazionale italiano. Attacco con Dzeko e uno tra Lautaro Martinez e Alexis Sanchez. Klopp che ritrova J.Hernderson a centrocampo ed ha solo un dubbio in attacco.

