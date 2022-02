LIVE – Foggia-Palermo 0-0, Serie C 2021/2022: girone C (DIRETTA) (Di martedì 15 febbraio 2022) Una sfida tra due piazze calde, due tifoSerie storiche e due squadre che vogliono tornare grandi. Alle 18:00 di martedì 15 febbraio il Palermo farà visita in trasferta allo Zaccheria al Foggia in occasione della ventisettesima giornata del girone C di Serie C 2021/2022. Tutto pronto per questa sfida con le due squadre in campo con l’obiettivo dei tre punti in palio in questa fase cruciale della stagione. Quale sarà l’esito del match? Scopriamolo insieme con una DIRETTA testuale e una cronaca a fine gara. AGGIORNA LA DIRETTA Foggia-Palermo 0-0 1? – Partiti. Al via il match tra Foggia e Palermo. SportFace. Leggi su sportface (Di martedì 15 febbraio 2022) Una sfida tra due piazze calde, due tifostoriche e due squadre che vogliono tornare grandi. Alle 18:00 di martedì 15 febbraio ilfarà visita in trasferta allo Zaccheria alin occasione della ventisettesima giornata delC di. Tutto pronto per questa sfida con le due squadre in campo con l’obiettivo dei tre punti in palio in questa fase cruciale della stagione. Quale sarà l’esito del match? Scopriamolo insieme con unatestuale e una cronaca a fine gara. AGGIORNA LA0-0 1? – Partiti. Al via il match tra. SportFace.

