LIVE Combinata nordica, Olimpiadi 2022 in DIRETTA: Italia da dimenticare nel salto (Di martedì 15 febbraio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 9.22 Il finlandese Mekiaho trova la quinta piazza scavalcando Bortolas. Ora Raffaele Buzzi, il migliore degli Italiani ad oggi. 9.21 Al momento Iacopo Bortolas è quinto con un discreto salto, ma le punte della squadra (almeno viste le stagioni precedenti) sono davvero lontanissime dal top. 9.19 110 metri per Samuel Costa, 2'38" di ritardo: l'Italia è davvero in crisi. 9.18 Cambia ancora il leader: il francese Matteo Baud centra la vetta con 127,5 metri e punteggio di 103,7, 10" di margine su Shumate. 9.17 Nel frattempo vola in testa l'americano Jared Shumate con 101,3 punti e 127,5 metri. 9.16 A breve toccherà al terzo dei rappresentanti azzurri: Samuel Costa. 9.15 Vola la Repubblica Ceca: Jan Vytrval è secondo, staccato dal connazionale di 8". Terzo ...

