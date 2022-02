LIVE Combinata nordica, Olimpiadi 2022 in DIRETTA: attesa per il ritorno di Riiber sul trampolino grande (Di martedì 15 febbraio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 9.04 Vola al comando l’americano Jasper Good: 115,5 metri, 79,8 punti. 9.04 Atleti di seconda fascia ad inizio gara. Il lettone Vinogradovs è a 1’48” dalla vetta. 9.02 Lontanissimo il polacco Szczechowicz a 54” di ritardo. 9.01 Galunin trova 58.0 punti con 108,5 m. 8.59 La gara scatta con l’atleta del Comitato russo Artem Galunin. 8.56 Temperatura davvero bassissima, siamo a -16 gradi. 8.54 Saranno 48 gli atleti al via dal trampolino dello Zhangjiakou National Ski Jumping Centre. 8.51 L’Italia schiera al via Iacopo Bortolas, Samuel Costa, Alessandro Pittin e Raffaele Buzzi, con nessuna chance di podio e ambizioni al massimo di top-20. 8.48 Le circostanze legate alle restrizioni da covid hanno reso questo uno degli eventi più attesi di tutta la rassegna a cinque cerchi. La motivazione porta un ... Leggi su oasport (Di martedì 15 febbraio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA9.04 Vola al comando l’americano Jasper Good: 115,5 metri, 79,8 punti. 9.04 Atleti di seconda fascia ad inizio gara. Il lettone Vinogradovs è a 1’48” dalla vetta. 9.02 Lontanissimo il polacco Szczechowicz a 54” di ritardo. 9.01 Galunin trova 58.0 punti con 108,5 m. 8.59 La gara scatta con l’atleta del Comitato russo Artem Galunin. 8.56 Temperatura davvero bassissima, siamo a -16 gradi. 8.54 Saranno 48 gli atleti al via daldello Zhangjiakou National Ski Jumping Centre. 8.51 L’Italia schiera al via Iacopo Bortolas, Samuel Costa, Alessandro Pittin e Raffaele Buzzi, con nessuna chance di podio e ambizioni al massimo di top-20. 8.48 Le circostanze legate alle restrizioni da covid hanno reso questo uno degli eventi più attesi di tutta la rassegna a cinque cerchi. La motivazione porta un ...

