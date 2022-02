LIVE Bob a 2, Olimpiadi 2022 in DIRETTA: iniziata la quarta e decisiva manche. Friedrich cerca l’oro per la storia (Di martedì 15 febbraio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 14:50 Si parte! 14:49 Per la quarta manche si inverte l’ordine di partenza. Partiremo dal canadese Taylor Austin fino ad arrivare a Friedrich. 14:49 La lotta per il bronzo vede invece il terzo equipaggio tedesco, guidato da Christoph Hafer con un vantaggio di 18 centesimi dallo svizzero Vogt e dall’incredibile monegasco Rinaldi. 14:47 Il vantaggio di Francesco Friedrich sul connazionale Johannes Lochner è di 48 centesimi. Gli sarà sufficiente gestire per trovare l’ennesimo trionfo della sua carriera, il terzo oro olimpico in due edizioni. 14:45 Riprendiamo la nostra DIRETTA LIVE quando mancano 5 minuti all’inizio dell’atto decisivo della gara olimpica di bob a 2 maschile! 14:26 Finisce qui una terza ... Leggi su oasport (Di martedì 15 febbraio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA14:50 Si parte! 14:49 Per lasi inverte l’ordine di partenza. Partiremo dal canadese Taylor Austin fino ad arrivare a. 14:49 La lotta per il bronzo vede invece il terzo equipaggio tedesco, guidato da Christoph Hafer con un vantaggio di 18 centesimi dallo svizzero Vogt e dall’incredibile monegasco Rinaldi. 14:47 Il vantaggio di Francescosul connazionale Johannes Lochner è di 48 centesimi. Gli sarà sufficiente gestire per trovare l’ennesimo trionfo della sua carriera, il terzo oro olimpico in due edizioni. 14:45 Riprendiamo la nostraquando mancano 5 minuti all’inizio dell’atto decisivo della gara olimpica di bob a 2 maschile! 14:26 Finisce qui una terza ...

Advertising

zazoomblog : LIVE Bob a 2 Olimpiadi 2022 in DIRETTA: il fenomeno Friedrich ipoteca l’oro con una terza manche pazzesca -… - infoitsport : LIVE Bob a 2, Olimpiadi Pechino 2022 in DIRETTA: uno-due tedesco con Friedrich e Lochner! 21esimo Baumgartner - zazoomblog : LIVE – Bob a due maschile Pechino 2022: terza e quarta heat in DIRETTA - #maschile #Pechino #2022: #terza - zazoomblog : LIVE – Bob a due maschile Pechino 2022: terza e quarta heat in DIRETTA - #maschile #Pechino #2022: #terza -