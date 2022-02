LIVE Bob a 2, Olimpiadi 2022 in DIRETTA: Friedrich ipoteca l’oro, eliminati gli azzurri. Quarta manche alle 14:50 (Di martedì 15 febbraio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 14:26 Finisce qui una terza manche che ha detto tantissimo sui destini di questa gara. La Quarta e decisiva manche inizierà alle 14:50. Non mancate! 14:24 I Jamaicani fanno segnare il tempo più alto dell’intera gara ed è quindi il Brasile ad aggiudicarsi la lotta per il penultimo posto. 14:21 L’americano Hunter Church guadagna una posizione. Il brasiliano Edson Bidilatti chiude con un tempo altissimo. Ora l’ultimo equipaggio, la Jamaica guidata da Shanwayne Stephens. 14:19 Il russo Andrianov guadagna due posizioni, mentre l’equipaggio di Trinidad and Tobago guidato da Axel Brown fa segnare un tempo altissimo. 14:16 Purtroppo il tempo di 1’00?38 di Baumgartner e Mircea è stato il 21° di manche. Troppo poco per provare a ... Leggi su oasport (Di martedì 15 febbraio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA14:26 Finisce qui una terzache ha detto tantissimo sui destini di questa gara. Lae decisivainizierà14:50. Non mancate! 14:24 I Jamaicani fanno segnare il tempo più alto dell’intera gara ed è quindi il Brasile ad aggiudicarsi la lotta per il penultimo posto. 14:21 L’americano Hunter Church guadagna una posizione. Il brasiliano Edson Bidilatti chiude con un tempo altissimo. Ora l’ultimo equipaggio, la Jamaica guidata da Shanwayne Stephens. 14:19 Il russo Andrianov guadagna due posizioni, mentre l’equipaggio di Trinidad and Tobago guidato da Axel Brown fa segnare un tempo altissimo. 14:16 Purtroppo il tempo di 1’00?38 di Baumgartner e Mircea è stato il 21° di. Troppo poco per provare a ...

