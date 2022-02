LIVE Biathlon, Staffetta uomini Olimpiadi 2022 in DIRETTA: Norvegia e Francia in lizza per l’oro, Italia outsider (Di martedì 15 febbraio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 07.26: Ovviamente servirà miscelare precisione al poligono e velocità sugli sci stretti. 07.25: Il miglior risultato ottenuto dall’Italia è il 4° posto di Ruhpolding. Si spera in questa sede di poter avanzare quantomeno di un posto. 07.21: Nella stagione in corso si sono disputate 4 staffette, nelle quali si sono imposte due diverse nazioni e sono saliti sul podio cinque differenti Paesi. La Norvegia ha dettato legge, conseguendo 3 vittorie (Östersund, Hochfilzen, Anterselva), lasciando sul piatto solo la prova di Ruhpolding, dove però si è presentata al via con le seconde linee. Tale successo è stato raccolto dalla Russia. 07.19: Attenzione però a sottovalutare la Russia con Khalili, Loginov, Tsvetkov e Latypov, oltre alle solide Germania e Svezia. 07.16: I fratelli Bø ... Leggi su oasport (Di martedì 15 febbraio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA07.26: Ovviamente servirà miscelare precisione al poligono e velocità sugli sci stretti. 07.25: Il miglior risultato ottenuto dall’è il 4° posto di Ruhpolding. Si spera in questa sede di poter avanzare quantomeno di un posto. 07.21: Nella stagione in corso si sono disputate 4 staffette, nelle quali si sono imposte due diverse nazioni e sono saliti sul podio cinque differenti Paesi. Laha dettato legge, conseguendo 3 vittorie (Östersund, Hochfilzen, Anterselva), lasciando sul piatto solo la prova di Ruhpolding, dove però si è presentata al via con le seconde linee. Tale successo è stato raccolto dalla Russia. 07.19: Attenzione però a sottovalutare la Russia con Khalili, Loginov, Tsvetkov e Latypov, oltre alle solide Germania e Svezia. 07.16: I fratelli Bø ...

