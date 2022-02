LIVE Biathlon, Staffetta uomini Olimpiadi 2022 in DIRETTA: Italia quarta al primo cambio (Di martedì 15 febbraio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 7.50 La Norvegia comunque è ancora in corsa, Laegreid chiude a 40?3. Adesso gli scandinavi si giocano i fratelli Tarjei e Johannes Boe nella seconda e nella terza frazione. Per l’Italia c’è invece Tommaso Giacomel. La Francia proverà a fare il vuoto con Jacquelin. 7.49 Siamo al primo cambio. Russia al comando con 0?9 sulla Bielorussia, 7?8 sulla Francia, 30?9 sull’Italia e 31?9 sulla Cina. 7.48 Fatica ora Bormolini, peccato. Viene scavalcato anche dal cinese Cheng e accusa 24? ai 6,5 km. Deve stringere i denti. 7.47 Khalili va via nell’ultimo giro, ha 0?9 su Labastau, 4?2 su Claude e 18? su un buon Bormolini. In crisi Tsymbal, l’ucraino si pianta. 7.45 Al comando Khalili (Russia) dopo due poligoni con 1?4 su Tsymbal (Ucraina) e 1?5 su Labastau ... Leggi su oasport (Di martedì 15 febbraio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA7.50 La Norvegia comunque è ancora in corsa, Laegreid chiude a 40?3. Adesso gli scandinavi si giocano i fratelli Tarjei e Johannes Boe nella seconda e nella terza frazione. Per l’c’è invece Tommaso Giacomel. La Francia proverà a fare il vuoto con Jacquelin. 7.49 Siamo al. Russia al comando con 0?9 sulla Bielorussia, 7?8 sulla Francia, 30?9 sull’e 31?9 sulla Cina. 7.48 Fatica ora Bormolini, peccato. Viene scavalcato anche dal cinese Cheng e accusa 24? ai 6,5 km. Deve stringere i denti. 7.47 Khalili va via nell’ultimo giro, ha 0?9 su Labastau, 4?2 su Claude e 18? su un buon Bormolini. In crisi Tsymbal, l’ucraino si pianta. 7.45 Al comando Khalili (Russia) dopo due poligoni con 1?4 su Tsymbal (Ucraina) e 1?5 su Labastau ...

