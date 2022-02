LIVE Biathlon, Staffetta uomini Olimpiadi 2022 in DIRETTA: Italia in corsa per la medaglia! (Di martedì 15 febbraio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 8.15 Siamo al quinto poligono. Sessione di tiro a terra. 8.14 Invariato il distacco di Hofer ai 16,5 km. 8.12 Ai 15,9 km Tsvetkov transita con 38?5 su Desthieux, poi Varabei e Hofer a 1’10”. Doll a 1’25”. Johannes Boe prova una rimonta epica e transita a 1’40”, ma è durissima per gli scandinavi. 8.11 Fa paura la Germania, quinta a 1’23”. Norvegia a 1’47”, brutta frazione per Tarjei Boe: l’oro sembra sfumato per gli scandinavi, ma il podio è ancora possibile. 8.09 Siamo al secondo cambio, metà gara. In testa la Russia con 36?2 sulla Francia: pazzesco ultimo giro di Loginov. Terza la Bielorussia a 1’12”, subito dietro l’Italia. Giacomel è stato bravo, ora tocca ai veterani Lukas Hofer e Dominik Windisch. 8.08 Loginov accelera. 26?7 su Jacquelin e 1’10” su Giacomel dopo 14 km. Il vantaggio è ... Leggi su oasport (Di martedì 15 febbraio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA8.15 Siamo al quinto poligono. Sessione di tiro a terra. 8.14 Invariato il distacco di Hofer ai 16,5 km. 8.12 Ai 15,9 km Tsvetkov transita con 38?5 su Desthieux, poi Varabei e Hofer a 1’10”. Doll a 1’25”. Johannes Boe prova una rimonta epica e transita a 1’40”, ma è durissima per gli scandinavi. 8.11 Fa paura la Germania, quinta a 1’23”. Norvegia a 1’47”, brutta frazione per Tarjei Boe: l’oro sembra sfumato per gli scandinavi, ma il podio è ancora possibile. 8.09 Siamo al secondo cambio, metà gara. In testa la Russia con 36?2 sulla Francia: pazzesco ultimo giro di Loginov. Terza la Bielorussia a 1’12”, subito dietro l’. Giacomel è stato bravo, ora tocca ai veterani Lukas Hofer e Dominik Windisch. 8.08 Loginov accelera. 26?7 su Jacquelin e 1’10” su Giacomel dopo 14 km. Il vantaggio è ...

