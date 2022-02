LIVE Biathlon | Staffetta uomini Olimpiadi 2022 in DIRETTA | giro di penalità per Hofer | addio medaglia

(Di martedì 15 febbraio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA8.20 Guadagna qualcosa Desthieux e si porta a 46?9 da Tsvetkov. Per la Russia sarà fondamentale il prossimo poligono, perché la Francia avrà poi Fillon Maillet in ultima frazione. 8.19 Dopo il quinto poligono guida la Russia con 48?6 sulla Francia, 1’04” sulla Bielorussia, 1’16” sulla Germania, 1’52” sulla Norvegia, 1’54” sull’Austria e 1’56” sull’Italia. Peccato perché laera assolutamente alla portata. Gli azzurri si erano difesi nelle due frazioni meno favorevoli, poi l’attesoè stato tradito dal poligono. 8.16 2 ricariche per la Francia. 5/5 per la Bielorussia e la Germania. Purtroppodiper l’Italia, Lukascompromette la gara dell’Italia,. ...

La diretta testuale della staffetta maschile del biathlon, valida per le Olimpiadi invernali di Pechino 2022. Tutto pronto al National Biathlon Center, con gli atleti che prenderanno il via alle ore 7.30 italiane (ore 14.30 locali). La squadra azzurra sarà quindi così composta: Thomas Bormolini in prima frazione, Giacomel in seconda,