Lite Lulù-Delia durante la pubblicità | La Selassié | “Urli come una cornacchia Hai sfracassato l’anima a tutti…”

Advertising

lulu_7_8_1 : Basciano mi stai deludendo, io volevo la lite con il men #jeru - lulu_7_8_1 : RT @Imnotre38975450: DAVIDE MESSO IN MEZZO AD UNA LITE CONIUGALE #jeru - infoitcultura : Gf Vip, lite fra Lulù e Sophie: la principessina è scoppiata a piangere - LaMammaN1 : - infoitcultura : Lulù Selassié, lite al GF Vip con Sophie Codegoni: 'Mi fai piangere' -

Ultime Notizie dalla rete : Lite Lulù

Gossip News

Delia Duran è stata la vera protagonista di questa puntata per via della suacon Jessica, il ... Grande Fratello Vip 2021/ Diretta ed eliminato: in nomination Katiae SoleilSelassié ...... impegnato tra balletti conSelassié sulle musiche di Cardi B e allenamenti improbabili con Antonio Medugno . Ma Casella è stato anche travolto suo malgrado da polemiche furiose: come la...