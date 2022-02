L' impresa di Sofia e la promessa Nadia | orgoglio Italia a Pechino

Advertising

matteorenzi : Quella di Sofia Goggia è stata comunque una impresa strepitosa. Un argento che dopo l’infortunio di venti giorni fa… - LiaCapizzi : Sofia, ma cosa hai fatto? P-a-z-z-e-s-c-a L' ARGENTO della Goggia è un'impresa dannatamente emozionante. A 23 gio… - fanpage : Urla Sofia #Goggia, urla. Che è stato anche il nostro di urlo! Sei medaglia d'argento, sei storia dopo 23 giorni di… - RadioTadino : RT @SkyTG24: Nella discesa libera femminile di sci alpino arrivano altre due medaglie azzurre: argento per Sofia #Goggia che fa l’impresa d… - mentelibera71 : RT @matteorenzi: Quella di Sofia Goggia è stata comunque una impresa strepitosa. Un argento che dopo l’infortunio di venti giorni fa vale p… -

Ultime Notizie dalla rete : impresa Sofia

Nella discesa di Pechino argento perGoggia e bronzo per Nadia Delago. Il commento di Simone BattaggiaPECHINO -Goggia orgoglio italiano , la sciatrice azzurra, 23 giorni dopo l'infortunio che la vedeva esclusa dai giochi olimpici, conquista la medaglia d'argento in un tripudio di emozioni che ...Sofia Goggia chiude con uno straordinario secondo posto (1’32”03), staccata di appena 0”16. La 29enne bergamasca, vittima a gennaio di un grave infortunio al ginocchio, compie un’autentica impresa e ...Sarà stato così anche per lei. E’ stata una impresa quella che ha fatto Sofia”.