L’imprenditore: «La paura di restare senza stipendio ha funzionato, i miei dipendenti tutti vaccinati» (Di martedì 15 febbraio 2022) Gianluca Donadel guida la LogUp Service, una società che si occupa di movimentazione merci, dal trasporto tradizionale fino alla consegna nelle case e all’installazione degli elettrodomestici. Aveva un problema No vax fra i suoi dipendenti: il 15% era non vaccinato. Ma nel giorno in cui scatta il Super Green pass sul lavoro, spiega al Messaggero che la situazione è cambiata: «L’obbligo del Green pass ha convinto tutti a mettersi in regola. Da parte nostra non c’è stata nessuna pressione, però l’effetto di sensibilizzazione della legge si è visto». Ma c’è sempre difficoltà ad assumere dipendenti: «Se trovare il personale prima era difficile, con l’obbligo del Green pass si è accentuato questo problema. Noi come azienda abbiamo visto migliorare la situazione. Molti dei nostri dipendenti che erano restii a vaccinarsi, ... Leggi su open.online (Di martedì 15 febbraio 2022) Gianluca Donadel guida la LogUp Service, una società che si occupa di movimentazione merci, dal trasporto tradizionale fino alla consegna nelle case e all’installazione degli elettrodomestici. Aveva un problema No vax fra i suoi: il 15% era non vaccinato. Ma nel giorno in cui scatta il Super Green pass sul lavoro, spiega al Messaggero che la situazione è cambiata: «L’obbligo del Green pass ha convintoa mettersi in regola. Da parte nostra non c’è stata nessuna pressione, però l’effetto di sensibilizzazione della legge si è visto». Ma c’è sempre difficoltà ad assumere: «Se trovare il personale prima era difficile, con l’obbligo del Green pass si è accentuato questo problema. Noi come azienda abbiamo visto migliorare la situazione. Molti dei nostriche erano restii a vaccinarsi, ...

