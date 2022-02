Liliana Segre sarà cittadina onoraria di Modica (Di martedì 15 febbraio 2022) Modica – La Giunta Municipale di Modica proporrà al Consiglio Comunale di aderire alla richiesta di numerosi cittadini, di conferire alla Senatrice a vita Liliana Segre “la cittadinanza onoraria” del Comune di Modica, affinché possa essere un gesto importante verso la sensibilizzazione culturale e civica, contro il razzismo, la xenofobia, l’indifferenza e contro le discriminazioni di religione e di ogni diversità. Il conferimento assume un significato di altissimo valore per l’intera comunità di Modica e per tutta l’umanità. La Senatrice Liliana Segre, con la sua instancabile testimonianza porta avanti il valore della memoria e della lotta contro violenza, odio, antisemitismo e razzismo, per gli attacchi ricevuti. ... Leggi su quotidianodiragusa (Di martedì 15 febbraio 2022)– La Giunta Municipale diproporrà al Consiglio Comunale di aderire alla richiesta di numerosi cittadini, di conferire alla Senatrice a vita“lanza” del Comune di, affinché possa essere un gesto importante verso la sensibilizzazione culturale e civica, contro il razzismo, la xenofobia, l’indifferenza e contro le discriminazioni di religione e di ogni diversità. Il conferimento assume un significato di altissimo valore per l’intera comunità die per tutta l’umanità. La Senatrice, con la sua instancabile testimonianza porta avanti il valore della memoria e della lotta contro violenza, odio, antisemitismo e razzismo, per gli attacchi ricevuti. ...

