Liliana Segre risponde alle scuole di Ariano Irpino (Di martedì 15 febbraio 2022) Tempo di lettura: 2 minutiAriano Irpino (Av) – Il 27 Gennaio gli alunni delle classi A e B della scuola primaria, plesso Calvario Ist. Don Milani di Ariano hanno omaggiato il murale dedicato alla Senatrice Liliana Segre realizzato lo scorso 8 Marzo da FIDAPA, l’Associazione che ha lo scopo di promuovere, coordinare e sostenere le iniziative delle donne che operano nel campo delle Arti, delle Professioni e degli Affari. Gli alunni, con lettere colorate hanno composto la scritta “Ciao Liliana, ti aspettiamo ad Ariano”. L’Istituto ha fatto pervenire alla FIDAPA, le foto dei disegni realizzati dai bambini invitandoci a rispondere in videochiamata ad alcune domande che i bambini rivolgeranno alla nostra Associazione. In qualità di Presidente della FIDAPA ... Leggi su anteprima24 (Di martedì 15 febbraio 2022) Tempo di lettura: 2 minuti(Av) – Il 27 Gennaio gli alunni delle classi A e B della scuola primaria, plesso Calvario Ist. Don Milani dihanno omaggiato il murale dedicato alla Senatricerealizzato lo scorso 8 Marzo da FIDAPA, l’Associazione che ha lo scopo di promuovere, coordinare e sostenere le iniziative delle donne che operano nel campo delle Arti, delle Professioni e degli Affari. Gli alunni, con lettere colorate hanno composto la scritta “Ciao, ti aspettiamo ad”. L’Istituto ha fatto pervenire alla FIDAPA, le foto dei disegni realizzati dai bambini invitandoci are in videochiamata ad alcune domande che i bambini rivolgeranno alla nostra Associazione. In qualità di Presidente della FIDAPA ...

