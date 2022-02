Liliana Resinovich | spunta un nuovo orizzonte investigativo sul giallo di Lilly a Trieste

(Di martedì 15 febbraio 2022)un altronelle indagini sulla morte di, la 63enne discomparsa dalla sua abitazione il 14 dicembre 2021 e trovata senza vita il 5 gennaio scorso, tra la vegetazione, nel Parco dell’ex ospedale psichiatrico di San Giovanni. Ed è notizia di poche ore fa la proroga di 30 giorni per il deposito delle analisi tossicologiche sul corpo e degli esami sui reperti isolati sulla scena.: ilscenarioneldiNon è ancora chiaro sesi sia tolta la vita. Le indagini puntano a fornire un quadro nitido sul decesso della donna, il cui ...

Sono stati prorogati di 30 giorni i termini per il deposito delle analisi tossicologiche e degli esami sui reperti trovati nei pressi del corpo di, la donna di 63 anni di Trieste, scomparsa da casa il 14 dicembre e ritrovata priva di vita il 5 gennaio scorso nel Parco dell'ex ospedale psichiatrico di San Giovanni. La richiesta ...Questione di soldi, più che di sentimenti. E il caso di" la donna scomparsa il 14 dicembre e ritrovata morta dopo settimane, il 5 gennaio, nella boscaglia nei pressi dell'ex Ospedale Psichiatrico di Trieste, il cadavere in sacchi neri ...Sulla morte di Liliana Resinovich continuano a emergere nuovi particolari. Nei giorni scorsi era stato il fratello della donna, Sergio Resinovich, ad aprire un nuovo possibile scenario ...Sottolineando il suo sconcerto di fronte a quelle che lui e il padre definiscono «illazioni e chiacchiere» sul loro conto da parte di Sergio Resinovich ... del funerale di Liliana non era ...