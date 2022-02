Liga | giornata 24 | pareggia il Real Madrid | Barça salvo al 96?

(Di martedì 15 febbraio 2022) Il Villarferma ilsul pareggio nella24 della, ne approfitta il Siviglia per accorciare a – 4. Il Barcellona evita in extremis la sconfitta contro l’Espanyol nel derby, vittoria al cardiopalma dell’Atlético contro un ostico Getafe. Sale laSociedad, in coda torna a sperare nella salvezza l’Alavés. Vediamo nel dettaglio tutti i risultati.24: Villar0-0, Atlético-Getafe 4-3 Ilnon va oltre lo 0-0 in trasferta contro il Villare consente al Siviglia di accorciare a quattro punti. Buon risultato per il Sottomarino Giallo che conquista il terzo risultato utile consecutivo ...

...IL TURNO INFRASETTIMANALE Sono ben sei gli incontri di Serie B in programma per la 23esima...del mondo vede il calcio argentino proporre in serata tre incontri validi per la Copa de la...Il Maiorca compie un bel passo avanti verso la conquista salvezza, battendo 3 - 2 l'Athletic Bilbao nel posticipo della 24/adella. La squadra della capitale delle Isole Baleari è adesso a +6 sulla zona retrocessione, dal momento che ha 26 punti in classifica. Sotto nel primo tempo, grazie ai gol di Salva ...Il Maiorca compie un bel passo avanti verso la conquista salvezza, battendo 3-2 l'Athletic Bilbao nel posticipo della 24/a giornata della Liga. La squadra della capitale delle Isole Baleari e' adesso ...Scatto salvezza del Maiorca, che rimonta l'Athletic Bilbao nel posticipo della 24a giornata di Liga. Doppio vantaggio dei padroni di casa nel primo tempo, in pochi minuti nella ripresa i baschi ...