Lega Serie A | Vezzali | “Gravina sa | le contrapposizioni non aiutano”

"Non è mia intenzione entrare nel merito. Posso solo dire che il mio invito dei giorni scorsi aveva l'obiettivo di aprire un confronto tra le parti e la mia disponibilità rimane tale. Confido nel buon senso e nelle capacità di mediatore del presidente Gravina: sa bene che le contrapposizioni esasperate non aiutano lo sport. Men che mai in questo periodo in cui c'è bisogno di unità per superare la crisi da pandemia". Ecco le parole dette a proposito delle vicende Figc-Lega, dalla sottosegretaria allo sport, Valentina Vezzali, rilasciate mentre si recava al MEF per presentare il progetto del tavolo tecnico. SportFace.

