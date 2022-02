Lega Serie A, rinviata l’elezione del presidente. Marotta: "Non abbiamo bruciato Bonomi, non dovevamo votarlo" (Di martedì 15 febbraio 2022) L'Assemblea di Lega Serie A è terminata con una fumata nera: non si è ancora trovato il sostituto del dimissionario Dal Pino. Il principale candidato era Carlo Bonomi, numero uno di Confindustria,... Leggi su ilpallonegonfiato (Di martedì 15 febbraio 2022) L'Assemblea diA è terminata con una fumata nera: non si è ancora trovato il sostituto del dimissionario Dal Pino. Il principale candidato era Carlo, numero uno di Confindustria,...

