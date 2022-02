Lega di Serie A, il nuovo presidente ancora non c'è (Di mercoledì 16 febbraio 2022) Un altro nulla di fatto. Anche la seconda assemblea elettiva della Lega di Serie A , che deve scegliere il suo nuovo presidente dopo le dimissioni presentate da Paolo Dal Pino , si è chiusa con una ... Leggi su quotidiano (Di mercoledì 16 febbraio 2022) Un altro nulla di fatto. Anche la seconda assemblea elettiva delladiA , che deve scegliere il suodopo le dimissioni presentate da Paolo Dal Pino , si è chiusa con una ...

Advertising

petergomezblog : Altro che Calcindustria, Carlo Bonomi bruciato sull’altare della Lega di Serie A: per il numero uno degli industria… - fattoquotidiano : L’ALTRA DISCESA IN CAMPO Sussidistan dei milionari. La successione di Del Pino: la Lega cerca un lobbista che otte… - AttilaAzureRive : RT @ilPortaborse_: C'è delusione in casa Confindustria di chi voleva liberare la poltrona di presidente spingendo Bonomi verso la lega Seri… - sportli26181512 : Serie A, assegnazione televisiva e calendario fino alla 28^ giornata: gare su DAZN o Sky: La Lega Serie A ha comuni… - Luxgraph : Serie C, il Bari ritrova il successo: Turris battuta 1-0 -