LeBron incontra il sé stesso diciottenne | lo spot è emozionante

Advertising

BasketUniverso : VIDEO: LeBron James incontra il sé stesso 18enne nel nuovo spot in onda durante il Super Bowl - FilippoGiov : RT @cristianobosco: Lo spot di #Crypto durante il #SuperBowl, con l’attuale #LeBronJames che incontra il giovane LeBron - cristianobosco : Lo spot di #Crypto durante il #SuperBowl, con l’attuale #LeBronJames che incontra il giovane LeBron -

Ultime Notizie dalla rete : LeBron incontra

BasketUniverso

Nel corso della serata del Super Bowl è stato trasmesso questo spot di una piattaforma di criptovalute con protagonistaJames: la stella dei Lakers viaggia nel tempo eil sé stesso del 2003, quello che stava per entrare in Nba direttamente dal liceo, senza passare dal college. "Sono pronto?", chiede il ...Steph Curry eJames rimarranno legati per sempre nella storia della NBA per la loro rivalità in campo, ... però, in cui il loro rapporto era diverso, più simile a quello di un tifoso che...LA SORPRESA. Nathaly Caldonazzo incontra la figlia Mia: "Lei è stata anche una madre per me" Al GF Vip, Nathaly Caldonazzo rivede la figlia Mia sulla passerella del reality ...