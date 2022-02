Lea un nuovo giorno, anticipazioni seconda puntata: una fuga inaspettata (Di martedì 15 febbraio 2022) Questa sera, martedì 15 febbraio, su Rai 1 andrà in onda la seconda puntata di Lea un nuovo giorno, la fiction con protagonista Anna Valle. La serie si compone di 8 puntate complessive, ciascuna delle quali composta da due episodi. Quelli di questa sera si chiameranno “Verità difficili” e “Vie di fuga“. Scopriamo nel dettaglio quello che accadrà. anticipazioni Lea 15 febbraio, episodio numero 3 “Verità difficili” Le anticipazioni della seconda puntata di Lea un nuovo giorno, che andrà in onda questa sera su Rai 1, rivelano che la protagonista si troverà a fare i conti con due nuovi casi interessanti che si paleseranno in ospedale. Per quanto riguarda il primo episodio che andrà in onda, il numero 3, ... Leggi su tutto.tv (Di martedì 15 febbraio 2022) Questa sera, martedì 15 febbraio, su Rai 1 andrà in onda ladi Lea un, la fiction con protagonista Anna Valle. La serie si compone di 8 puntate complessive, ciascuna delle quali composta da due episodi. Quelli di questa sera si chiameranno “Verità difficili” e “Vie di“. Scopriamo nel dettaglio quello che accadrà.Lea 15 febbraio, episodio numero 3 “Verità difficili” Ledelladi Lea un, che andrà in onda questa sera su Rai 1, rivelano che la protagonista si troverà a fare i conti con due nuovi casi interessanti che si paleseranno in ospedale. Per quanto riguarda il primo episodio che andrà in onda, il numero 3, ...

