Lea – Un nuovo giorno | anticipazioni puntata del 22 Febbraio 2022

In onda da martedì 8 Febbraio, 'Lea un nuovo giorno' la fiction Rai con protagonisti Anna Valle e Giorgio Pasotti. Coprodotta da Rai Fiction e Banijay Studios Italy, Lea è un medical drama tutto all'italiana; segue le vicende dell'infermiera specializzata che ritorna al lavoro nel reparto di pediatria dell'ospedale di Ferrara dopo un anno di aspettativa, causato dalla perdita del figlio. Nelle scorse puntate, Arturo ha confessato a sua figlia Martina tutta la verità sulla mamma. Lea, intanto, si è occupata di Aurora, una 16enne residente in un collegio di suore che pochi giorni prima ha partorito. In ospedale è arrivata Viola Parisi, una ragazzina di 13 anni affetta da una malattia congenita ai reni, che ha convinto Kolija a non fidarsi dei dottori e a scappare. Quinto e sesto episodio: trama Nel primo episodio della terza ...

