Lea-Un giorno nuovo: le anticipazioni della seconda puntata (Di martedì 15 febbraio 2022) Durante una complicata operazione, Marco e Lea si ritrovano molto uniti: l'infermiera intuisce di provare ancora qualcosa per l’ex marito che nel frattempo ha lasciato la nuova compagna. Inizia così la seconda puntata di Lea Un giorno nuovo, la serie di Rai1 con Anna Valle e Giorgio Pasotti che la scorsa settimana ha esordito con ottimi ascolti intorno ai 5 milioni di spettatori: la protagonista è Lea, un'infermiera pediatrica che torna a lavorare in ospedale dopo aver perso un figlio all'ottavo mese di gravidanza. E qui, inaspettatamente, si ritrova a lavorare con l'ex marito Marco. Ecco cos'accadrà nel nuovo episodio, in onda martedì 15 febbraio. Lea-Un giorno nuovo, le anticipazioni della seconda ... Leggi su panorama (Di martedì 15 febbraio 2022) Durante una complicata operazione, Marco e Lea si ritrovano molto uniti: l'infermiera intuisce di provare ancora qualcosa per l’ex marito che nel frattempo ha lasciato la nuova compagna. Inizia così ladi Lea Un, la serie di Rai1 con Anna Valle e Giorgio Pasotti che la scorsa settimana ha esordito con ottimi ascolti intorno ai 5 milioni di spettatori: la protagonista è Lea, un'infermiera pediatrica che torna a lavorare in ospedale dopo aver perso un figlio all'ottavo mese di gravidanza. E qui, inaspettatamente, si ritrova a lavorare con l'ex marito Marco. Ecco cos'accadrà nelepisodio, in onda martedì 15 febbraio. Lea-Un, le...

Advertising

fattoquotidiano : Anna Valle e il successo di “Lea - Un nuovo giorno” in diretta con Claudia Rossi e Andrea Conti - Rock42719224 : RT @fattoquotidiano: Anna Valle e il successo di “Lea - Un nuovo giorno” in diretta con Claudia Rossi e Andrea Conti - panorama_it : Dopo l'esordio della scorsa settimana, con 5 milioni di spettatori, martedì 15 febbraio torna su Rai1 la serie con… - Giornaleditalia : #leaunnuovogiorno Lea un nuovo giorno quante puntate sono: dove vederlo in tv e streaming - Giornaleditalia : #leaunnuovogiorno Lea un nuovo giorno è una storia vera: i fatti che ispirano la trama -