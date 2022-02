Le sopracciglia sottili sono di nuovo tra noi... ecco però come portarle al giorno d'oggi secondo la Gen Z (Di martedì 15 febbraio 2022) sono tornate. Le sopracciglia sottili sono di nuovo tra noi. Non sono bastati gli anni Zero del Duemila e la fine dei Novanta, eccole rispuntare questa stagione. L’apripista di questo revival è Bella Hadid che già sul red carpet dello scorso Festival di Cannes sfoggiava un’arcata sottile, o meglio delle Skinny Brows come si chiamano ora. E fanno parte di quella corrente chiamata Y2Kaesthetic, dove Y sta per “anno” e 2K per 2000, che rivuole l’estetica di vent’anni fa ancora tra noi. sopracciglia, gli indispensabili per prendersene cura a casa ... Leggi su iodonna (Di martedì 15 febbraio 2022)tornate. Leditra noi. Nonbastati gli anni Zero del Duemila e la fine dei Novanta,le rispuntare questa stagione. L’apripista di questo revival è Bella Hadid che già sul red carpet dello scorso Festival di Cannes sfava un’arcata sottile, o meglio delle Skinny Browssi chiamano ora. E fanno parte di quella corrente chiamata Y2Kaesthetic, dove Y sta per “anno” e 2K per 2000, che rivuole l’estetica di vent’anni fa ancora tra noi., gli indispensabili per prendersene cura a casa ...

Ultime Notizie dalla rete : sopracciglia sottili Laminazione sopracciglia: cos'è, procedimento e quanto dura Successivamente viene steso un altro prodotto studiato per rafforzare la struttura delle sopracciglia, enfatizzando anche i peli più piccoli e sottili. Questo mix viene poi pettinato andando a dare ...

Pillole di Bellezza: gli anni 30 Le sopracciglia erano sempre più sottili, di un tono più scure dei capelli, e venivano mantenute in ordine con vaselina o sapone. Gli ombretti più in voga erano quelli dalle tonalità chiare e ...

