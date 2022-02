Le migliori serie tv su inganni, truffe e bugie (Di martedì 15 febbraio 2022) Le serie tv a base di truffe e inganni sono sempre più popolari, soprattutto su Netflix, come dimostra il successo di Inventing Anna, ultima creazione di Shonda Rhimes incentrata sul caso della finta ereditiera/socialite Anna Delvey, che ha ingannato e truffato per milioni di dollari la La crème de la crème newyorchese. E cosa dire de Il truffatore di Tinder? Anche in questo caso, si parte da una storia vera: questa volta quella di un uomo che ha circuito almeno due donne agganciate tramite l'app di dating. Ma la piattaforma streaming Netflix abbonda di tanti titoli che, tra gli ingredienti chiave, hanno storie di truffe, di inganni e di bugie che stravolgono la vita delle persone. Alcune sono storie true crime, riprese in chiave fiction oppure di documentario. In altri casi sono ... Leggi su gqitalia (Di martedì 15 febbraio 2022) Letv a base disono sempre più popolari, soprattutto su Netflix, come dimostra il successo di Inventing Anna, ultima creazione di Shonda Rhimes incentrata sul caso della finta ereditiera/socialite Anna Delvey, che ha ingannato e truffato per milioni di dollari la La crème de la crème newyorchese. E cosa dire de Il truffatore di Tinder? Anche in questo caso, si parte da una storia vera: questa volta quella di un uomo che ha circuito almeno due donne agganciate tramite l'app di dating. Ma la piattaforma streaming Netflix abbonda di tanti titoli che, tra gli ingredienti chiave, hanno storie di, die diche stravolgono la vita delle persone. Alcune sono storie true crime, riprese in chiave fiction oppure di documentario. In altri casi sono ...

Advertising

realvarriale : Dopo il doppio confronto tra @Inter e @sscnapoli 3 considerazioni: @inter,sotto nelle 2 partite,è caratterialmente… - jackfollasb : RT @ilRomanistaweb: L’uomo in più di Mou: l’importanza di chiamarsi #Mkhitaryan L'armeno è fra i migliori e in ogni ruolo. È rimasto fuori… - ilRomanistaweb : L’uomo in più di Mou: l’importanza di chiamarsi #Mkhitaryan L'armeno è fra i migliori e in ogni ruolo. È rimasto fu… - iluvyeop : secondo il vostro onestissimo parere, al momento quale serie bl del 2022 ritenete la migliore (o le migliori)? nb:… - firstjoker1 : @pauloflorenz Zappa era e zappa è tornato non capisco cosa ci abbiano visto il lui ci sono giocatori di categoria i… -