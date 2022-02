Le galline di Sofia Goggia | l' ultimo investimento della campionessa | ciò che pochi sanno sulla sciatrice

Leggi su liberoquotidiano

(Di martedì 15 febbraio 2022)ha vinto l'argentodiscesa libera all'Olimpiade di Pechino a 23 giorni dall'infortunio al ginocchio sinistro che rischiava di farle perdere l'appuntamento più importante dell'anno, “È una medaglia incredibile. Ho trovato una forza incredibile dentro di me, e viaggiavo con una sorta di luce. Sono contenta di aver dato tutto per essere qui. Ho dato tutto quello che potevo. Alla fine sono felice del mio risultato, perché essere qui alle Olimpiadi dopo il mio incidente a Cortina non era affatto garantito” Dopo l'incidente del 23 gennaio la diagnosi è tremenda, a meno di un mese dalle Olimpiadi: trauma distorsivo, lesione parziale del legamento crociato e piccola frattura del perone al ginocchio sinistro. "Se questo è il piano che Dio ha pensato per me, altro non posso fare che spalancare le braccia, accoglierlo ...