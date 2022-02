Le celebrazioni della città di Kagoshima

Leggi su ildenaro

(Di martedì 15 febbraio 2022) Risulta noto, soprattutto in ambiente diplomatico, che in Giappone c’è unamolto simile a Napoli che oltretutto non è il “pezzotto” del nostro amorevole luogo partenopeo . E’ ladi, sull’isola di Ky?sh?; essa ha tantissime cose in comune con Napoli: un clima mite, uno splendido golfo e la vista su un maestoso vulcano, nel caso di Napoli il Vesuvio, per la controparte del Sol Levante, il vulcano Sakurajima, la cui ultima eruzione è di pochi giorni fa, il 28 gennaio 2022. Dopo le prime documentazioni riportate in Europa da diplomatici e turisti, fu stretto ufficialmente un gemellaggio tra le dueil 3 maggio 1960, con una doppia cerimonia, una “in casa”, una “in trasferta”. Essa di ripete ogni anno proprio di questi tempi con il concorso dell’Ambasciata del Giappone in Italia e ...