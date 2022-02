LDA torna a parlare di Gigi D’Alessio: “non lo sopporto più!” (Di martedì 15 febbraio 2022) Luca D’Alessio, in arte LDA, continua a parlare del padre famoso e si sfoga con Rudy Zerbi. Ecco la sue reazione dopo le dure affermazioni dell’allievo “Sei un raccomandato!”. E’ con queste parole che, nel cuore di Luca D’Alessio – figlio d’arte del celebre cantante Gigi D’Alessio in arte LDA – si apre una ferita profonda nata tra i banchi di scuola del liceo. E’ dalla scorsa domenica che il giovane artista si sente schiacciato dalle dure affermazioni che lo affliggono da anni e che ancora oggi, continuano sui social legati al talent show di Amici 21. LDA sbotta e, in un sincero confronto con Rudy Zerbi, dichiara: “non lo sopporto più! E’ da 18 anni che essere figlio di mio padre mi porta problemi. Ogni cosa bella che facevo mi dicevano che ero raccomandato ma io mi ... Leggi su 361magazine (Di martedì 15 febbraio 2022) Luca, in arte LDA, continua adel padre famoso e si sfoga con Rudy Zerbi. Ecco la sue reazione dopo le dure affermazioni dell’allievo “Sei un raccomandato!”. E’ con queste parole che, nel cuore di Luca– figlio d’arte del celebre cantantein arte LDA – si apre una ferita profonda nata tra i banchi di scuola del liceo. E’ dalla scorsa domenica che il giovane artista si sente schiacciato dalle dure affermazioni che lo affliggono da anni e che ancora oggi, continuano sui social legati al talent show di Amici 21. LDA sbotta e, in un sincero confronto con Rudy Zerbi, dichiara: “non loE’ da 18 anni che essere figlio di mio padre mi porta problemi. Ogni cosa bella che facevo mi dicevano che ero raccomandato ma io mi ...

