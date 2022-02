Lazio, rinnovo in vista: si attende solo l’ufficialità! (Di martedì 15 febbraio 2022) Secondo quanto riportato da La Repubblica, il difensore della Lazio Stefan Radu avrebbe firmato il nuovo prolungamento di contratto, che lo legherebbe al club biancoceleste per ancora un anno. Radu rinnovo Lazio Si attende solo che il documento venga depositato per dare l’ufficialità della transazione. Radu, nel club romano dal 2008 e accostato all’Inter durante la scorsa sessione estiva di mercato, andrebbe così a completare la sua quindicesima stagione in maglia biancoceleste. Lontano, invece, il rinnovo di Luiz Felipe: il brasiliano è sempre più distante dalla Lazio Francesco Canu Leggi su rompipallone (Di martedì 15 febbraio 2022) Secondo quanto riportato da La Repubblica, il difensore dellaStefan Radu avrebbe firmato il nuovo prolungamento di contratto, che lo legherebbe al club biancoceleste per ancora un anno. RaduSiche il documento venga depositato per dare l’ufficialità della transazione. Radu, nel club romano dal 2008 e accostato all’Inter durante la scorsa sessione estiva di mercato, andrebbe così a completare la sua quindicesima stagione in maglia biancoceleste. Lontano, invece, ildi Luiz Felipe: il brasiliano è sempre più distante dallaFrancesco Canu

Advertising

Claudiodema98 : RT @mempispillo: Con tutto il bene. Il rinnovo a #Radu no. Buttamose pure su Wilson a sto punto. #Lazio - flamanc24 : RT @TuttoMercatoWeb: TMW - Pepe Reina e la Lazio, rinnovo automatico con l'Europa. Ma lui vuole andar via - AquilottoEddy : Ma magari #Strakosha ! Anche perché sarebbe davvero delittuoso perderlo a parametro zero visto che è uno dei pochi… - InsiderLazio : Anche #Radu ha firmato il rinnovo, ma al momento non possono essere annunciati dalla Società. Né voglio sapere il m… - NandoPiscopo1 : @giovanni_delle @TeofiloSteven @marcullo02 Se vera quella roba della Lazio, secondo me manco gliel'hanno proposto i… -