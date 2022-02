Lavoro, oggi scatta l’obbligo del Super green pass per gli over 50. Multe fino a 1500 euro (Di martedì 15 febbraio 2022) scatta oggi, 15 febbraio, l’obbligo del green pass rafforzato per tutti i lavoratori over 50. Tutti i dipendenti, pubblici e privati, dovranno esibire la certificazione verde. Da vaccino o guarigione, per accedere ai luoghi di Lavoro. Una scelta del governo, decisa con il decreto dello scorso 5 gennaio, che ha fatto molto discutere e che non trova unanime il mondo scientifico. over 50, da oggi Super green pass obbligatorio Per tutti i lavoratori pubblici e privati e i liberi professionisti non vaccinati nel caso di accesso ai luoghi di Lavoro è prevista una sanzione da 600 a 1.500 euro. Come già avviene per i lavoratori sprovvisti di ... Leggi su secoloditalia (Di martedì 15 febbraio 2022), 15 febbraio,delrafforzato per tutti i lavoratori50. Tutti i dipendenti, pubblici e privati, dovranno esibire la certificazione verde. Da vaccino o guarigione, per accedere ai luoghi di. Una scelta del gno, decisa con il decreto dello scorso 5 gennaio, che ha fatto molto discutere e che non trova unanime il mondo scientifico.50, daobbligatorio Per tutti i lavoratori pubblici e privati e i liberi professionisti non vaccinati nel caso di accesso ai luoghi diè prevista una sanzione da 600 a 1.500. Come già avviene per i lavoratori sprovvisti di ...

lauraboldrini : Sostengo l’iniziativa: oltre al lavoro diplomatico è importante promuovere una manifestazione che coinvolga tutte l… - Corriere : Over 50, da oggi scattano i controlli al lavoro. Fallisce il raduno «no green pass» a Roma - Agenzia_Ansa : Scatta da oggi l'obbligo del Super Green pass anti-Covid per gli over 50 sul luogo di lavoro #ANSA - imlouisfav : RT @acmemetico: Post che serve a dirvi che oggi un 16enne ha perso la vita in un incidente stradale durante uno stage per l’alternanza scuo… - Mari67805383 : RT @DocfelixBrick: 15/02/22. Leggiamo tutti l' articolo 4 della Costituzione. Il DL che entra in vigore oggi è pura eversione. Lavoratori e… -