Lavoratori fragili in smart working: ecco le patologie individuate. Quasi 40 milioni di euro per supplenti docenti e ATA (Di martedì 15 febbraio 2022) Come disposto dal decreto legge 24 dicembre 2021 n. 221, è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il decreto interministeriale che individua "le patologie croniche con scarso compenso clinico e con particolare connotazione di gravità, in presenza delle quali, fino al 28 febbraio 2022, la prestazione lavorativa è normalmente svolta, secondo la disciplina definita nei Contratti collettivi, ove presente, in modalità agile, anche attraverso l’adibizione a diversa mansione ricompresa nella medesima categoria o area di inquadramento, come definite dai contratti vigenti, e specifiche attività di formazione professionale sono svolte da remoto". L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di martedì 15 febbraio 2022) Come disposto dal decreto legge 24 dicembre 2021 n. 221, è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il decreto interministeriale che individua "lecroniche con scarso compenso clinico e con particolare connotazione di gravità, in presenza delle quali, fino al 28 febbraio 2022, la prestazione lavorativa è normalmente svolta, secondo la disciplina definita nei Contratti collettivi, ove presente, in modalità agile, anche attraverso l’adibizione a diversa mansione ricompresa nella medesima categoria o area di inquadramento, come definite dai contratti vigenti, e specifiche attività di formazione professionale sono svolte da remoto". L'articolo .

