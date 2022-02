L’andata dopo… il ritorno: la Todis Salerno cerca il riscatto contro Battipaglia (Di martedì 15 febbraio 2022) Tempo di lettura: 2 minutiSalerno – La capolista Todis Salerno ’92 riceve la Polisportiva Battipagliese e vuol provare a riscattare la sconfitta, l’unica del torneo, rimediata solo otto giorni fa a campo invertito nel movimentato e quasi capovolto calendario di Serie B femminile. Domani sera – mercoledì 16 febbraio – alle 19:30 al PalaSilvestri si giocherà infatti la sfida d’andata (ottava giornata), eccezionalmente dopo quella di ritorno. Arbitreranno i signori Antonio Savarese di Sant’Anastasia e Marcello Gerardo Del Gaudio di Massa di Somma. Battipaglia è principale inseguitrice delle granatine e sarà osso duro. Il gruppo di coach Russo deve fare i conti con qualche acciacco di troppo, dopo la partita vinta sabato in casa contro FreeBasketball Angri. Capitan Valerio e compagne, ... Leggi su anteprima24 (Di martedì 15 febbraio 2022) Tempo di lettura: 2 minuti– La capolista’92 riceve la Polisportiva Battipagliese e vuol provare a riscattare la sconfitta, l’unica del torneo, rimediata solo otto giorni fa a campo invertito nel movimentato e quasi capovolto calendario di Serie B femminile. Domani sera – mercoledì 16 febbraio – alle 19:30 al PalaSilvestri si giocherà infatti la sfida d’andata (ottava giornata), eccezionalmente dopo quella di. Arbitreranno i signori Antonio Savarese di Sant’Anastasia e Marcello Gerardo Del Gaudio di Massa di Somma.è principale inseguitrice delle granatine e sarà osso duro. Il gruppo di coach Russo deve fare i conti con qualche acciacco di troppo, dopo la partita vinta sabato in casaFreeBasketball Angri. Capitan Valerio e compagne, ...

