L’Amica Geniale 3: ecco le anticipazioni degli episodi 5 e 6 (Di martedì 15 febbraio 2022) L’Amica Geniale 3: ancora grande successo su Rai 1 per le vicende di Lila e Lenù. ecco le anticipazioni degli episodi 5 e 6 della serie tratta dai libri della misteriosa Elena Ferrante. Come nelle previsioni, L’Amica Geniale 3 (stagione tratta da “Storia di chi fugge e di chi resta” della misteriosa Elena Ferrante) sta Leggi su 2anews (Di martedì 15 febbraio 2022)3: ancora grande successo su Rai 1 per le vicende di Lila e Lenù.le5 e 6 della serie tratta dai libri della misteriosa Elena Ferrante. Come nelle previsioni,3 (stagione tratta da “Storia di chi fugge e di chi resta” della misteriosa Elena Ferrante) sta

Advertising

Gegiass : Ho finito l'ultimo libro dell'Amica Geniale sono devastata - Kiaretta92 : Ma praticamente siamo arrivati a metà stagione de l'amica geniale 3, quattro serate sono pochissime ?? - eversincehar : L’amica geniale also known as come i maschi fanno schifo per tre stagioni di fila - petermisol : Con i commenti di merda che fate su L'Amica Geniale ed Euphoria mi fate passare la voglia di stare su questo social e di vedere gli episodi. - __QueenTay_ : Stamattina sto pensando che non mi ricordo niente dei libri de l’amica geniale ma cavolo, Lenù ha fatto male a non… -