Lamborghini, Porsche & Co.: "In futuro anche motori a combustione e carburanti sintetici" (Di martedì 15 febbraio 2022) "Dopo il passaggio all'ibrido, aspetteremo di vedere se sarà possibile offrire veicoli con motore a combustione interna oltre il 2030. Una possibilità è quella di mantenere in vita i veicoli con motore termico attraverso combustibili sintetici". Lo ha detto Stephan Winkelmann, amministratore delegato di Lamborghini, in un'intervista rilasciata al Welt am Sonntag. Il rombo dei celebri V12 di Sant'Agata Bolognese, quindi, è destinato a riecheggiare nell'aria ancora a lungo, grazie a tecnologie che consentiranno ai propulsori bielle e pistoni del Toro di sopravvivere alla transizione ecologica. A dare un contributo fondamentale sarà l'ibridizzazione, ovvero l'elettrificazione delle unità motrici, ma un ruolo cruciale lo avranno pure i carburanti sintetici. Lamborghini è solo l'ultimo dei ...

