La stagione dei candidati premier è finita, al prossimo governo ci vorrebbe ancora Draghi (Di martedì 15 febbraio 2022) Alle elezioni del 2023 cadrà, per ragioni politiche e non giuridiche (che d'altronde non sono mai esistite), uno dei pilastri della concezione maggioritarista e bipolarista di questi lunghi anni, cioè quello della candidatura alla premiership, candidatura tutta politica e non prevista dal nostro ordinamento. Romano Prodi versus Silvio Berlusconi, per intenderci. Lo schema in realtà da tempo si è andato progressivamente sfumando, tanto è vero che dopo le elezioni del 2018 abbiamo avuto a palazzo Chigi un avvocato sconosciuto, Giuseppe Conte, sostituito tre anni dopo da Mario Draghi, uno statista estraneo alla contesa partitica. Da quando il Cavaliere ha lasciato la politica operativa il centrodestra non ha più avuto un candidato premier e adesso ne ha addirittura due, Matteo Salvini e Giorgia Meloni: la regola è che chi avrà più voti ...

