La social media strategy aggressiva di Ryanair contro Djokovic (Di martedì 15 febbraio 2022) Un tweet che è piaciuto soprattutto a quelli che hanno portato avanti una vera e propria campagna per cercare di mettere in evidenza le contraddizioni interne al movimento no-vax, soprattutto in questo momento in cui la pandemia ha avuto una sua recrudescenza. L'account Twitter di Ryanair ha preso posizione contro Novak Djokovic, in seguito alla sua intervista esclusiva rilasciata ai microfoni della BBC. Il tennista serbo è tornato sull'affaire Australian Open, sulla lunga battaglia legale che lo ha visto protagonista nel Paese, prima di essere costretto ad abbandonare lo stato dell'Oceania per non aver rispettato le prescrizioni relative alla vaccinazione obbligatoria. Alla BBC, Djokovic ha affermato di non essere no-vax, ma di essere disposto a sacrificare l'iscrizione ad altri tornei di primo piano nel circuito ATP ...

