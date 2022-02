La sindrome da immunodeficienza acquisita da vaccino Vaids non esiste

(Di martedì 15 febbraio 2022) Il 14 febbraio 2022 la redazione di Facta ha ricevuto una segnalazione via WhatsApp che chiedeva di verificare le informazioni contenute in un articolo pubblicato l’8 febbraio 2022 dal sito web Scenari Economici. L’articolo oggetto della segnalazione si intitola “Vi presentiamo V-AIDS,dada” e, proprio come da titolo, rivela l’nza di una presunta «da» causata «dalla vaccinazione mRna», che danneggerebbe il sistema immunitario. Secondo Scenari Economici, l’nza di una «da» (anche dettao V-Aids) sarebbe testimoniata da tre «articoli» ...

Advertising

Cinzia75421896 : RT @a_meluzzi: Vi presentiamo V-AIDS, sindrome da immunodeficienza acquisita da vaccino - oriama1969 : RT @a_meluzzi: Vi presentiamo V-AIDS, sindrome da immunodeficienza acquisita da vaccino. - anto_galli4 : RT @a_meluzzi: Vi presentiamo V-AIDS, sindrome da immunodeficienza acquisita da vaccino. - RomanatoM : RT @a_meluzzi: Vi presentiamo V-AIDS, sindrome da immunodeficienza acquisita da vaccino - BarryMehiel : RT @a_meluzzi: Vi presentiamo V-AIDS, sindrome da immunodeficienza acquisita da vaccino. -

Ultime Notizie dalla rete : sindrome immunodeficienza

... farmaci biologici con rilevante impatto sulla funzionalità del sistema immunitario etc.); ? dialisi e insufficienza renale cronica grave; ? pregressa splenectomia; ?da...America's Frontline Doctor ipotizza che i vaccini potrebbero avere effetti ancora più ampi sul sistema immunitario, producendo quella che chiamanodaacquisita da vaccino o '...L’HIV, conosciuto come virus dell’immunodeficienza umana, sono in realtà due retrovirus appartenenti al genere dei Lentivirus. Questi due virus sono i principali responsabili della malattia AIDS, ...Ma solo perché ci stanno dando un po’ di corda sul Covid non significa che l’agenda dietro il Covid sia sparita. E allo stesso modo potrebbe esserlo anche questa “nuova variante” dell’AIDS.