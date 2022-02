La Russia pubblica il video dei carri armati che tornano alla base (Di martedì 15 febbraio 2022) Il ministero della Difesa russo ha pubblicato un filmato ufficiale che mostra alcuni dei suoi carri armati e veicoli blindati che lasciano l'area vicino al confine ucraino. I video diffusi dai media di statorussi nelle prime ore del mattino sopno girati a Bakhchysarai, in Crimea. Le immagini satellitari di Maxar Technology hanno anche rivelato come nelle scorse 48 ore alcuni campi - come quello di Elnja - abbiano iniziato a svuotarsi, ma che altri come quello di Soloti - più vicino al confine con l'Ucraina - sembrano essersi ampliati. Elicotteri e jet da combattimento ??sono stati visti anche nelle basi aeree vicino al confine in Crimea e Russia. Il ministero della Difesa bielorusso ha pubblicato alcune immagini dell'esercitazione con i missili balistici Tochka nel sud del ... Leggi su ilfoglio (Di martedì 15 febbraio 2022) Il ministero della Difesa russo hato un filmato ufficiale che mostra alcuni dei suoie veicoli blindati che lasciano l'area vicino al confine ucraino. Idiffusi dai media di statorussi nelle prime ore del mattino sopno girati a Bakhchysarai, in Crimea. Le immagini satellitari di Maxar Technology hanno anche rivelato come nelle scorse 48 ore alcuni campi - come quello di Elnja - abbiano iniziato a svuotarsi, ma che altri come quello di Soloti - più vicino al confine con l'Ucraina - sembrano essersi ampliati. Elicotteri e jet da combattimento ??sono stati visti anche nelle basi aeree vicino al confine in Crimea e. Il ministero della Difesa bielorusso hato alcune immagini dell'esercitazione con i missili balistici Tochka nel sud del ...

