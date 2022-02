La prima foto di Cassiopea A: cosa è rimasto della supernova (Di martedì 15 febbraio 2022) In orbita dal 9 dicembre 2021, il telescopio Ixpe ha inviato la prima immagine di ciò che resta della supernova Cassiopea A, esplosa nel XVII secolo Leggi su ilgiornale (Di martedì 15 febbraio 2022) In orbita dal 9 dicembre 2021, il telescopio Ixpe ha inviato laimmagine di ciò che restaA, esplosa nel XVII secolo

Advertising

Link4Universe : Per la prima volta abbiamo una foto in luce visibile della superficie di Venere! Non era mai stato possibile per vi… - carlosibilia : Ho sempre sostenuto che non ci sarebbero stati stravolgimenti e questa foto rassicura tutto il popolo 5 stelle. A… - criz_bi : @Lory0074 Ho due foto da piccola vestita da fatina: la prima tutta in posa, la seconda dopo che avevo menato un bam… - melizzi_giulia : @haIfaIxa Ma il problema è che in questo modo si distoglie l'attenzione dal problema reale ovvero il revenge porn.… - lavitapensata1 : NON SUCCEDE MA SE SUCCEDE CHE AVREMO LA PRIMA FOTO JERULINA INTASO I DM DELLA CALDONAZZ0 DA QUI ALL’ETERNITÀ #jerù -