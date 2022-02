La presidente Bce ci scommette. Il caro-vita ci darà tregua. Previsioni rassicuranti dalla Lagarde sull’inflazione. Ma le politiche monetarie “non riempiono i gasdotti” (Di martedì 15 febbraio 2022) L’economia dell’area euro ha continuato a riprendersi anche se la crescita è attesa sottotono nel primo trimestre. Mentre la prospettiva per l’inflazione è incerta ed è probabile che resti elevata più a lungo di quanto atteso, ma in declino nel corso di quest’anno. Sono queste le Previsioni – al momento apparentemente molto ottimistiche – che la presidente della Bce, Christine Lagarde, ha illustrato ieri all’Europarlamento riunito in seduta plenaria. Lagarde ha aggiunto che nella sua valutazione delle prospettive inflazionistiche, va tenuto presente che le condizioni della domanda nell’area dell’euro non mostrano gli stessi segnali di surriscaldamento che si possono osservare in altre grandi economie. Ciò aumenta la probabilità che le attuali pressioni sui prezzi si calmino prima di radicarsi, consentendo alla Banca ... Leggi su lanotiziagiornale (Di martedì 15 febbraio 2022) L’economia dell’area euro ha continuato a riprendersi anche se la crescita è attesa sottotono nel primo trimestre. Mentre la prospettiva per l’inflazione è incerta ed è probabile che resti elevata più a lungo di quanto atteso, ma in declino nel corso di quest’anno. Sono queste le– al momento apparentemente molto ottimistiche – che ladella Bce, Christine, ha illustrato ieri all’Europarlamento riunito in seduta plenaria.ha aggiunto che nella sua valutazione delle prospettive inflazionistiche, va tenuto presente che le condizioni della domanda nell’area dell’euro non mostrano gli stessi segnali di surriscaldamento che si possono osservare in altre grandi economie. Ciò aumenta la probabilità che le attuali pressioni sui prezzi si calmino prima di radicarsi, consentendo alla Banca ...

