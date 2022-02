La precarietà dei rapporti tra Russia e Ucraina

Leggi su metropolitanmagazine

(Di martedì 15 febbraio 2022) Dalla lente d’ingrandimento dell’Occidente sembra che le truppe russe siano pronte a invadere l’. Tuttavia Mosca respinge le accuse, e Macron assicura che non ci sarà alcun attacco da parte della. Il Presidente Putin, infatti, comunica che il dispiegamento militare è volto a una maggiore difesa, e non a un invasione. La situazione però resta complessa.: gli interessi sottesi al conflitto In un’intervista, la portavoce del Ministero degli esteri russo, Maria Zakharova, difende lacon la tesi precedentemente esposta dal presidente Putin. Sostiene che le accuse degli Stati Uniti sono infondate, e che le truppe militari russe si stanno muovendo all’interno del loro territorio per esercitazioni e missioni di studio. Pratiche di normale gestione militare quindi, come ...