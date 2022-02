La mossa di Antonino Spinalbese | nuova fiamma e foto per cancellare Belen Rodriguez

Leggi su tuttivip

(Di martedì 15 febbraio 2022) Ormai sembra più che chiaro, Antonionon riuscirà a riconquistare. Ma mai dire mai, con quest’ultima tutto è possibile. Lo ha dimostrato la sua, a quanto pare intramontabile, storia d’amore con Stefano De Martino che frequenterebbe di nuovo da settimane. Eppure tra i due non ci sarebbe nulla di serio oltre a Santiago. Stando a quanto generosamente rivelato daa Le iene, durante il Passa Parolaccia, lei e Stefano De Martino si starebbero vedendo, in diversi momenti della giornata, la mattina come a tarda notte, solo come genitori, cosa che ha convinto pochi. Ma intantostarebbe riprendendo in mano la sua vita sentimentale., la ...