La morte come prodotto

(Di martedì 15 febbraio 2022) Sono passati pochi giorni dal decesso di una mia cara parente, e ancora non riesco a elaborare l’evento. E se non ci riesco io, immagino quanto sia difficile per i figli e per i nipoti, che in lei hanno da sempre individuato una figura materna.Oggi lanon è più accettata né più accettabile, in quanto i corpi dei nostri cari ci sono sottratti e entrano in un labirinto dove noi non possiamo seguirli, alle prese con minotauri in camice bianco, senza fili che li trattengano tra i vivi. Laè divenuta scomparsa, poiché non visibile, persino non constatabile. Un trauma, non un’esperienza. Lo shock del moderno ha inglobato anche la, dopo aver fatto della vita stessa una serie di eventi scollegati, perchè ogni istante deve morire in fretta per lasciar spazio a quello successivo, in un rimando infinito e vuoto, nella logica ...