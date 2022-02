La Juventus valuta il portoghese: avete sentito? (Di martedì 15 febbraio 2022) Stando a quanto riportato dal quotidiano “A Bola”, alcuni osservatori della Juventus sarebbero volati in Portogallo per visionare Portimonense-Boavista, terminata per 1 a 1. Osservato speciale della partita è stato il 27enne portiere brasiliano Portugal, in forza alla squadra di casa. Possibile ostacolo della trattativa? Una clausola di 40 milioni che pende sul giocatore. I bianconeri sono interessati al calciatore e starebbero valutando il suo profilo come post Szczesny. La trattativa non è semplice ma la Juve ha iniziato a prendere informazioni sull’estremo difensore brasiliano. Edoardo Ciccarelli Leggi su rompipallone (Di martedì 15 febbraio 2022) Stando a quanto riportato dal quotidiano “A Bola”, alcuni osservatori dellasarebbero volati in Portogallo per visionare Portimonense-Boavista, terminata per 1 a 1. Osservato speciale della partita è stato il 27enne portiere brasiliano Portugal, in forza alla squadra di casa. Possibile ostacolo della trattativa? Una clausola di 40 milioni che pende sul giocatore. I bianconeri sono interessati al calciatore e starebberondo il suo profilo come post Szczesny. La trattativa non è semplice ma la Juve ha iniziato a prendere informazioni sull’estremo difensore brasiliano. Edoardo Ciccarelli

