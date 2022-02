La grande siccità che sconvolse il mondo 4200 anni fa (Di martedì 15 febbraio 2022) Secondo alcuni storici, attorno al 2200 a.C., un grande evento di siccità sconvolse il Mediterraneo centrale e il Levante. Lo sconvolgimento provocò enormi tempeste di sabbia in Mesopotamia (di cui è stata trovata traccia nel sito di Tell Leilan). Negli stessi anni crollarono varie civiltà in Mesopotamia, nel Mediterraneo e in Asia. Fu colpa della grande siccità? La siccità che colpì il mondo e distrusse Tell Leilan (Pixabay) – curiosauro.itLa grande siccità che avrebbe potuto mettere fine alla vita degli uomini sulla Terra Partiamo dai dati certi. Nel sito archeologico di Tell Leilan, che si trova nel nord-est della Siria, troviamo i resti di una città abitata fra il 2700 e il 2200 a.C., più o meno durante l’impero ... Leggi su curiosauro (Di martedì 15 febbraio 2022) Secondo alcuni storici, attorno al 2200 a.C., unevento diil Mediterraneo centrale e il Levante. Lo sconvolgimento provocò enormi tempeste di sabbia in Mesopotamia (di cui è stata trovata traccia nel sito di Tell Leilan). Negli stessicrollarono varie civiltà in Mesopotamia, nel Mediterraneo e in Asia. Fu colpa della? Lache colpì ile distrusse Tell Leilan (Pixabay) – curiosauro.itLache avrebbe potuto mettere fine alla vita degli uomini sulla Terra Partiamo dai dati certi. Nel sito archeologico di Tell Leilan, che si trova nel nord-est della Siria, troviamo i resti di una città abitata fra il 2700 e il 2200 a.C., più o meno durante l’impero ...

