La DeLorean di 'Ritorno al futuro' riappare in veste elettrica (Di martedì 15 febbraio 2022) La casa automobilistica texana ha acquisito i diritti del marchio della società originaria per produrre il nuovo modello Buone notizie per i nostalgici degli anni ‘80: la DeLorean Motor Company ha confermato per il 2022 la rivisitazione in chiave elettrica della mitica DeLorean DMC-12, la ‘macchina del tempo’ protagonista del cult su pellicola di Robert Zemeckis del 1985, Ritorno al futuro. Ecco il primo teaser ufficiale della casa … Leggi su it.mashable (Di martedì 15 febbraio 2022) La casa automobilistica texana ha acquisito i diritti del marchio della società originaria per produrre il nuovo modello Buone notizie per i nostalgici degli anni ‘80: laMotor Company ha confermato per il 2022 la rivisitazione in chiavedella miticaDMC-12, la ‘macchina del tempo’ protagonista del cult su pellicola di Robert Zemeckis del 1985,al. Ecco il primo teaser ufficiale della casa …

Advertising

Juri_Nep : RT @MashableItalia: La DeLorean di 'Ritorno al futuro' riappare in veste elettrica - MashableItalia : La DeLorean di 'Ritorno al futuro' riappare in veste elettrica - Italia_Notizie : «Ritorno al futuro» per la DeLorean: in arrivo il modello elettrico, con un tocco italiano - notizie_auto : DeLorean: ritorno in grande stile con un veicolo elettrico? - BresciaOggiIT : Per gli appassionati di motori 'vintage' - Dalla DeLorean di «Ritorno al futuro» alla Saab: il festival delle auto… -