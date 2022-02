La Corte Costituzionale ha respinto il referendum sull’eutanasia (Di martedì 15 febbraio 2022) In una nota ha fatto sapere che in caso di approvazione la legge non avrebbe assicurato «la tutela minima costituzionalmente necessaria della vita umana» Leggi su ilpost (Di martedì 15 febbraio 2022) In una nota ha fatto sapere che in caso di approvazione la legge non avrebbe assicurato «la tutela minima costituzionalmente necessaria della vita umana»

Advertising

marcocappato : Dopo tre anni di attesa, la legge sul fine vita va in discussione in Parlamento proprio nel giorno in cui la Corte… - robertosaviano : In queste ore la Corte costituzionale decide per i #Referendum. Si tratta di temi con ricadute concrete: giustizia,… - matteosalvinimi : #ReferendumGiustizia, in diretta con Giulia Bongiorno in Piazza del Quirinale, davanti alla Corte Costituzionale. - 21centurygirlll : La Corte costituzionale ha bocciato il referendum per l'eutanasia legale - InvisibleWomann : RT @yleniaindenial1: il ddl Zan no, il referendum sull'eutanasia legale giudicato in ammissibile dalla corte costituzionale purtroppo quest… -