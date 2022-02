La Corte costituzionale ha giudicato inammissibile il referendum sull'eutanasia (Di martedì 15 febbraio 2022) AGI - La Corte costituzionale ha dichiarato inammissibile il quesito referendario riguardante l"omicidio del consenziente". La Corte ha ritenuto inammissibile il quesito "perché, a seguito dell'abrogazione, ancorché parziale, della norma sull'omicidio del consenziente, cui il quesito mira, non sarebbe preservata la tutela minima costituzionalmente necessaria della vita umana, in generale, e con particolare riferimento alle persone deboli e vulnerabili". Lo fa sapere Palazzo della Consulta: la sentenza sarà depositata nei prossimi giorni. Leggi su agi (Di martedì 15 febbraio 2022) AGI - Laha dichiaratoil quesito referendario riguardante l"omicidio del consenziente". Laha ritenutoil quesito "perché, a seguito dell'abrogazione, ancorché parziale, della norma'omicidio del consenziente, cui il quesito mira, non sarebbe preservata la tutela minima costituzionalmente necessaria della vita umana, in generale, e con particolare riferimento alle persone deboli e vulnerabili". Lo fa sapere Palazzo della Consulta: la sentenza sarà depositata nei prossimi giorni.

